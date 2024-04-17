英媒民調：論經濟表現　受訪者認為特朗普好過拜登

根據路透社／益普索最新的三天民意調查，美國選民認為共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在經濟方面的表現，勝過民主黨的現任總統拜登（Joe Biden）。



路透社報道，這項進行至上星期天（4月14日）的民調結果顯示，尋求連任的拜登4月份的支持率較3月份有所下降。

約41%的受訪者說特朗普的經濟措施更好，對拜登持相同看法的人為34%，其餘受訪者的答案為不確定或兩名候選人的表現不相上下。

特朗普在經濟方面的支持率比拜登高出7個百分點，已遠遠超出民調誤差範圍；3月份特朗普比拜登高出3個百分點，2月份高出6個百分點。

圖片為美國現任總統拜登（Joe Biden）（左）和前任總統特朗普（Donald Trump）（右）的組合圖片。左圖為拜登2024年3月19日在拉斯維加斯（Las Vegas）發表演講，右圖為特朗普在2024年1月16日在阿特金森（Atkinson）在競選集會演講。

然而，當被問及誰對政治極端主義和保護民主採取更好的措施時，拜登比特朗普領先了9個百分點（38%比29%），比3月份的8個百分點多1個百分點。

民調也顯示，政治極端主義以微弱優勢擊敗經濟課題，為受訪者最關心的問題。

美國經濟狀況已成為影響拜登連任希望的較大因素之一。儘管近幾個月通脹大幅放緩，失業率連續兩年多降低4%，但消費者物價連續幾年快速上漲還是令選民感到吃不消。拜登的81歲高齡也是選民關注的問題。

這張照片於2024年4月4日在美國白宮橢圓形辦公室拍攝，相中美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話。（ The White House/Handout via REUTERS）

在新的路透社／益普索民調中，認可拜登表現的受訪者比例從3月份的40%微降至38%。

這項全國在線民調對1016名美國成年人進行了調查，民調誤差範圍為3個百分點。

77歲的特朗普有四起刑事案件在身，合計面對88項刑事指控（前計91項刑事指控），除了本周開審的封口費案，他還面對涉及2020年1月6日國會騷亂事件、密謀推翻2020年總統選舉結果和卸任後不當處理機密文件的刑事訴訟。特朗普對所有指控不認罪。

本文獲《聯合早報》授權轉載

