雷軍直播解密小米汽車SU7備受女性青睞原因　女車主佔比有望達50%

小米（1810）董事長雷軍昨日在抖音直播，談及小米汽車SU7正式開售20天，銷量比預計高3至5倍，稱汽車的第一階段成功了，開播的2個小時整場點贊量超過1.8億。不過小米今日股價低開1.6%報16.1元。



此前雷軍就在演講中提及，目前接獲的訂單中，購買用戶近30%為女性，且許多訂單明言是為太太、女友或姊妹購買，預計小米SU7女車主可能達到50%。雷軍今次再回應稱，小米手機的女性用戶佔比低，因此造車時特意考慮了女性鐘愛的顏色、外觀，希望拓展女性用戶。



汽車銷量比預計高3至5倍 仍會耗費三分之一時間參與手機業務

雷軍指，小米汽車SU7銷量比預計的高3至5倍，公司暫無造越野車計劃。汽車交付中心目前已覆蓋全國29個城市，覆蓋新能源汽車主要市場，年底將覆蓋40城市。

不過，他本人仍會耗費約三分之一的時間參與手機業務，並稱手機業務是公司安身立命之本，是公司最核心的業務。

此前消息指，目前接獲的訂單中，購買用戶近30%為女性。（資料圖片）

預計SU7女車主可能達到50% 防曬亮點切中女車主痛點

由於目前接獲的訂單中，購買用戶近30%為女性，雷軍預計小米SU7女車主可能達到50%，其表示一直以來小米手機的女性用戶占比都特別低，所以做車的時候，要求多考慮女性用戶需求。

因此他稱，首先好看是王道，做女性喜歡的外觀及顏色。其次，車輛定位雖是C級車，但看上去像是B級車，是為女性車主覺得方便操控，在轉彎半徑，泊車等功能都下了功夫，以及重點強調了防曬，稱未有料到這戳中了很多女性車主的痛點。

雷軍稱，女性在家庭購車決策中起到關鍵作用，公司設計團隊也有許多優秀的女性設計師、產品經理和工程師共同貢獻了大量建議，最終使這款汽車成為了女性喜愛的產品。

網傳雷軍人生低谷的時候「卡上只有冰冷的40億」，雷軍回應不實。（資料圖片）

闢謠「爽文」人生 低谷時不存在「卡上只有冰冷的40億」

此外，近來內地網絡流傳雷軍的「爽文」人生，稱其為高考狀元，人生低谷的時候「卡上只有冰冷的40億」等，雷軍闢謠稱均不實，其也是在農村出身，依靠奮鬥打拼。