美通脹回落步履緩慢　芝加哥儲銀行長稱息口須維持現水平

美國通脹回落步伐停滯，引起市場人士預期聯儲局推遲減息之餘，更擔心當局或重啟加息。其中今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）內無投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比指出，目前通脹回落似有停滯之嫌，認為當地利率有必需維持現水平，以便觀察經濟發展情況。



他指出年初至今，當地通脹回落步伐似停頓，惟強調市場人士不應過於看重單一個月數據，特別是通脹數據。雖然目前數據存有太多雜訊，但是連續3個月通脹數據均高於預期，就變得不容忽視。

他亦指出聯儲局需要確定強勁的經濟成長和勞動力市場數據，是否屬經濟過熱的跡象。但補充上述數據未必是衡量經濟過熱的最佳指標，尤其現階段供應鏈得到改善、生產率成長加快的情況下。他重申住屋價格持續上漲仍然是主要問題，同時承認3月份服務業通脹仍有上升。

巴爾金指未見美經濟過熱

至於里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，儘管美國內需強勁，但當地經濟沒有出現過熱跡象。縱使市場人士開始萌生聯儲局或重啟加息的想法，惟認為現階段沒有必要採取相關立場。

他指出目前美國經濟的情況是需求強勁，但還沒看到過熱。不過他亦指出若經濟出現過熱會，造成薪資上行壓力，將導致物價等價格上漲。然而現在從工資數據和3個月物價數據中，均沒有看到相關情況。