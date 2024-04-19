美股｜聯儲局官員再放鷹　道指收市升22點　納指挫0.52%

美國聯儲局官員再放鷹派言論 ，美股周四（18日）高開後下滑，道指從一度升330點，至收市收窄至升22點。



道指收市報37,775.38點，升22.07點或0.06%；納指報15,601.50點，跌81.87點或0.52%；標普500指數連續5個交易日下跌，收報5,011.12點，跌11.09點或0.22%。

Tesla挫逾3.5% 微軟及Intel約跌1.8%

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，美國目前通脹仍然太高，相信聯儲局會保持耐心，直到今年底才降低利率。紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，目前沒有令人信服的理據減息。

Tesla股票遭德意志銀行從「買入」下調至「持有」，股價至收市挫3.57%。

微軟及Intel分別跌1.82%及1.79%，為跌幅最大兩隻道指成份股。Amazon及IBM也分別跌1.16%及0.89%。前一天跌近4%的Nvidia回升0.76%。

上周初領失業救濟人數少過預期

數據方面，美國上周首次申領失業救濟21.2萬人，按周持平，少於市場預期的21.5萬人，顯示勞動市場持續走強。

另外，美國全國房地產經紀商協會（NAR）公布，3月二手房屋銷售按月減少4.3%，市場預期為減少4.1%，前值為上升9.5%。