TVB高開逾半成　預告下半年有錢賺　上季廣告收入錄雙位數增長

電視廣播（0511，TVB）預告今年全年可以錄得除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA），又指出按目前業務勢頭，若不考慮特殊性一次性項目（如有），預料下半年可以實現淨利潤。受消息刺激，公司股價高開5.1%，報3.1元。



公司又指出截至上季度的旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到79%的市場份額，於香港地面免費頻道的廣告收入持續呈現正向勢頭。

季內來自廣告客戶收入錄雙位數增長

來自廣告客戶的整體收入按年實現雙位數的百分比增長，部分歸因於維持了翡翠台黃金時段電視廣告的高單價水平，並且迎回更多已經一段時間並未在其頻道上投放廣告的藍籌企業廣告客戶。集團預計這一持續趨勢，再加上潛在客戶對於投放廣告到落地廣東省的翡翠台和明珠台初步表示出濃厚興趣，將有助於今年來自廣告客戶的收入按年實現更進一步的增長。

OTT串流業務持續穩定增長，按季比較，尊貴myTV Gold的訂戶保持穩定，並按年增長11%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數（MAU）則維持約200萬。

至於來自myTV Super平台數碼廣告的收入按年增長超過30%。因此，預計數碼廣告收入於全年將實現更強勁的增長。

上季完成4部合作劇拍攝

內地相關業務方面，公司稱今年在內地最大的收入和利潤增長引擎是合拍劇。鑑於去年劇集「新聞女王」在內地播出的成功，期內與優酷簽署了新的和擴展的聯合製作協議。這將使從今年開始到2026年期間共同製作更多數量的劇集。季度內完成了4部合拍劇的拍攝：「法證先鋒VI」、「反黑英雄」、「黑色月光」和「巾幗梟雄之懸崖」。今年餘下時間，計劃開始拍攝另外十部劇集，並在2025年交付給合作夥伴優酷及騰訊視頻，這將使合拍劇收入能在未來兩年按軌道實現進一步增長。

多渠道網絡（MCN）業務方面，期內繼續通過增加舉辦的場次來拓展其電商直播活動（包括與淘寶的合作以及抖音直播店），盡管按季相比，觀眾覆蓋率因季節性原因有所下降。