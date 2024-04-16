TVB播鳳凰衛視．拆局｜無綫仍持85台　是買節目播定出租頻道？

通訊事務管理局周一（15日）公佈批准無綫電視TVB由下周一（22日）起，在85台播放「鳳凰衛視香港台」，取代「無綫財經體育資訊台」節目；鳳凰衛視投資（控股）公布時則稱是「第85號頻道開播」。究竟85台是否仍屬無綫電視？鳳凰衛視是否成為第五間免費電視台（現有無綫、HOY TV、ViuTV及港台）？



無綫去年11月公布向通訊局申請取消85台，令頻道五變四，料減省成本約2.6億元。但在通訊局的公布中，列明「無綫會繼續按照其本地免費電視節目服務（免費電視）牌照提供共五條節目頻道」，代表85台頻譜仍由無綫持有，而非分配予鳳凰衛視，形式上無綫向鳳凰衛視購買節目播放，但也仿如「出租」85台予鳳凰衛視。不過無綫仍要負起編輯責任，承擔鳳凰衛視香港台內容問題；至於雙方的財政安排，如誰付費予誰，則未有公布。



無綫電視下周一（22日）起，旗下85台改播「鳳凰衛視香港台」節目。（資料圖片）

無綫減至4條頻道方案獲批 同時保留85台

早於今年1月中，已有報道指無綫於去年底有計劃交還一條免費電視頻道，並傳出將由本地衛星電視鳳凰衛視接手；《香港01》其後向通訊局查詢，當時局方回應指，在去年11月底已接獲無綫就着有關改動節目頻道編排的申請，按既定程序處理，但未有透露是否縮減一個頻道、以至是否由鳳凰衛視取得該頻道頻譜。

當時通訊局稱，未有收到有關本地免費電視節目服務牌照的申請，即鳳凰衛視並申請趁機申請免費電視牌照。

TVB無綫電視85台由4月22日起播放「鳳凰衛視香港台」。(資料圖片）

免費電視可播放第三方內容 惟需負編輯責任

通訊局周一公報提到，無綫重組後會繼續按照免費電視牌照，提供共五條節目頻道，與之前變四條方案不同。不過，其實當局是批准無綫申請方案，即82台改為「TVB Plus」，以取代原有的「J2」及85台「無綫財經體育資訊台」，但卻保留85台，以「推出」鳳凰衛視香港台。

局方表示，無綫承諾無論播放自家製作或第三方的內容，持有人會確保有關內容符合《廣播條例》、牌照條款及通訊局發出的業務守則的要求，為其領牌服務內播出的內容負起編輯責任，如出現內容違規情況，通訊局會按既定機制向無綫採取適當跟進行動。由此可見，當局並無限制無綫只能播放自製節目，也可外購節目放映。

無綫電視周一（15日）發公告指，82台J2改名「TVB Plus」。（無綫電視網站圖片）

免費電視牌費每年逾470萬 另收按節目計算「可變動費用」

本地免費電視節目服務牌照的營運商需付牌費，現行《廣播(牌照費)規例》有列明，除了要每年預繳下年一筆約470萬元的固定費用外，也要另繳一筆「可變動費用」，首17,000小時節目時間中，每100個小時或不足100個小時的時段支付13,200元，17,000小時之後的節目時間，則為每100個小時或不足100個小時的時段支付1,630元。

因此若無綫只是向鳳凰衛視「購買」內容，有關牌費應由無綫全部承擔；假如是「出租」85台，則未知有否要求鳳凰衛視承擔牌費，雙方未有公布財務安排。

鳳凰衛視投資（控股）公布指，鳳凰衛視香港台在無綫電視「第85號頻道開播」，24小時以普通話及粵語提供新聞、娛樂、紀錄片及評論節目。

收回頻譜再招標是否可行？

至於為何通訊局不收回原無綫85台頻譜，再發給鳳凰衛視？當局如要指令可用頻譜作本地免費電視牌照，需公開招標，未知會收到哪些申請，而且需經行政長官會同行政會議審批，需時以年計。

鳳凰衛視曾於2016年5月6日向通訊局申請本地免費電視服務牌照，不過到2017年8月中決定撤回該申請，之後未再申請。