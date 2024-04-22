理想汽車全線劈價　MEGA狠降3萬元　股價挫6%失紅底

理想汽車（2015）透過官方賬號宣佈全線產品劈價，自即日起，理想L7、L8、L9、MEGA均採用新價格，L系列約降價1.8至2萬元（人民幣‧下同），今年3月新推出的MEGA則更狠心降價3萬元，最新售價52.98萬元，還將為車主提供現金回饋。



理想承接上周五跌勢，今日低開5.83％，現報100.1港元，年初至今已挫31.95%，今日盤中曾失守百元關，低見99港元。



MEGA狠降3萬 最新價52.98萬元

據官方賬號公佈的消息，理想L7 Pro、Max、Ultra分別售30.18萬元、32.98萬元、35.98萬元；理想L8 Pro、Max、Ultra分別售32.18萬元、34.99萬元、37.98萬元；理想L9 Pro、Ultra分別售40.98萬元、43.98萬元。

而理想MEGA全新價格52.98萬元，較此前下降3萬元。

官方微博圖片。

Tesla美中市場相繼降價2000美元

而恰於此前數日，電動車龍頭企業特斯拉Tesla，在美國與中國市場相繼宣佈降價，其在美國市場將Model Y、Model S各車型全線減價2,000美元。隨後在中國市場，也將各車型降價約1.4萬元人幣，折合約2,000美元，與在美減價幅度相若。