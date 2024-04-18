Tesla出招挽頽勢　擬斥235億投資印度　滬儲能超級工廠或下月開工

電動車龍頭企業特斯拉Tesla（美：TSLA）近來表現淡進，行政總裁馬斯克Elon Musk繼裁員後，再有變陣救亡動作，其計劃下週訪問印度，《路透》引述知情人士消息指，其或或將宣佈斥約20至30億美元，折合約156至235億港元，在印度當地建設新工廠。



此外，內媒再透露公司中國方面也有新動作，Tesla上海儲能工廠計劃下個月（5月）開工，預計明年首季實現量產，這將成為公司美國本土以外建立的首個儲能超級工廠。Tesla年初至今，股價已挫約37.4%，盤後現跌至154.8美元。



馬斯克下周將晤印度總理

馬斯克目前只在社交平台X（前稱Twitter）上證實，將在印度與總理莫迪會面。外電消息指，其屆時或將公開在印度的投資計劃，有可能透露投資規模，但具體細節，如廠房選址等問題暫或仍不會披露。報道續指，馬斯克非常期待可以快速進入印度市場。

馬斯克或將在與莫迪會晤後，公開在印度的投資計劃。（資料圖片）

上海儲能超級工廠計劃5月開工 明年首季量產

中國市場方面，儘管Tesla在華表現屢受挫，但上海儲能超級工廠計劃5月開工，預計明年首季實現量產，這將成為公司美國本土以外建立的首個儲能超級工廠。

消息指，該工廠將生產超大型商用儲能電池Megapack，該產品基於一體化系統集成和模塊化設計，可以更高效地儲存和分配可再生能源。Megapack每部機組可儲存超過3.9兆瓦時的能源，足以滿足3,600戶家庭1小時的用電需求，約200部Megapack可以組成一個儲能電廠，可儲存100萬度電。