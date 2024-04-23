中港股市獲瑞銀唱好　調高評級至增持　另降韓台股市評級至中性

中國股市瑞銀上調評級至「增持」。該行指出縱使美國大選或令中美關係變得緊張，但是基於「國家隊」於今年2月入市，為股市設定底部及改變下行風險動態；以及中資企業在派息及回購方面有驚喜。加上面對地緣政治風險持續高企環境下，股東回報能見度提高有助對股價支持，因此該行正關注內地資本市場改革。



該行指出中資股跑輸大市，主要源自估值崩潰，可是股市基本面及盈利大致良好。從節日消費數據來看，消費市場有初步反彈。消費者信心有改善，反映出更多家庭儲蓄流向消費與市場，促使該行對中資股盈利更有樂觀看法。

瑞銀同樣將港股市場評級調高至「增持」，因今年以來港股大幅下跌，估值已見吸引，加上企業增加派息，亦認為旅遊業復蘇或對大市帶來潛在利好作用。該行又指出經常視MSCI中國指數視為消費指數，因互聯網及消費佔指數權重55%。與內地經濟情況不同，即使在過去18個月內地樓市受壓，可是MSCI指數的互聯網行業盈利每股盈利錄得23%升幅，消費行業增幅為2%。

該行又指出從資金流向而言，雖然美國資金從由內地基金轉至印度或日本基金。但情況在美國以外並不明顯，反映新興市場撇除中國的投資主題並無明顯擴散至全球，又慮為特朗普重新上場及拜登連任，兩者差別在於美國與全球關係，而非中美關係。

此外該行將台股及韓股評級降至「中性」，將泰國股市評級升至「中性」。