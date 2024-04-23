滙豐調查：子女赴英求學預算達360萬元　逾六成家長缺乏儲蓄計劃

越來越多香港學生選擇赴海外深造，英國更是港人的熱門留學地點。滙豐與英國文化協會今（23日）宣布達成策略合作，同時在策略合作啟動儀式上，公布最新升學情況。當中結果表示，逾五成受訪家長會選擇子女仍在小學及初中階段，赴英國升學，數字較去年增10%。



另外，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶策劃主管翁嬋嬌表示，家長平均為每個到英升學子女準備360萬元，並預計平均需7.1年完成學業，惟逾六成家長缺乏足夠儲蓄資助子女到海外教育。



滙豐調查發現，港人子女英國升學學費及生活成本開支較去年升一成。（梁鵬威攝）

學費及生活成本開支較去年升一成

滙豐卓越理財於今年3月21日至31日，共進行900份關於港人子女英國升學調查，當中有301名受訪者，擁有100萬元以上流動資金，且年齡介乎6至22歲的子女，現正或有計劃於英國升學。調查發現，在英國求學期間，該子女學費、生活費和課外活動的開支，達290萬元，較去年調查結果（260萬元）升逾10%。

另外，翁嬋嬌又表示，有三分之二家長，期望子女在英國求學期間，能參與課外或體驗活動。「家長希望子女去英國唔只係求學，更希望可以有多元發展。」為此，其透露父母一般平均需花費37萬元，於子女課外活動之上。

翁嬋嬌稱，港人父母一般平均需花費37萬元，於子女課外活動之上。（梁鵬威攝）

料未來教育開支升約一成

另外，受訪家長預計每個子女，平均需要額外預留70萬元的費用，用作通脹、匯率波動、家長探望子女旅費等。該行又預期，隨通脹和英鎊升值，在未來數年其子女的教育開支將每年平均上升約10%，為家庭帶來更大的負擔。翁嬋嬌料目前赴英留學趨勢會持續，故提醒家長，需提早為子女升學成本作好準備。