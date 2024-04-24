Tesla股價懶理業績失色　盤後反飆升13%　竟因財報一句話？

Tesla特斯拉（美：TSLA）公佈首季度業績，總收入按年跌9%至213億美元，遜於預期，跌幅為2012年以來最大。經調整純利15.4億美元，跌48%，毛利率就更跌1.9個百分點，至17.4%。



儘管如此，Tesla盤後股價一路飆升，現重企於160美元關口之上，漲13.33%，報163.96美元。事實上，Tesla財報宣佈將提前推出，「新車型，包括更實惠的車型」，行政總裁馬斯克隨後指，最早今年底推出，最遲也會在2025年初開始生產。



Tesla盤後股價一路飆升，現重企於160美元關口之上，漲13.33%，報163.96美元。（資料圖片）

提前推出低價車型 最遲明年初開始生產

Tesla此前公佈，1月至3月交付386,810輛電動車，按年跌8%。 且為2020年以來首次同比下降，當時正值新冠疫情影響生產和交付。

而今次業績報告中，Tesla提及新款電動車推出的時間，將由明年下半年提前，且將推出更實惠的平價車型，足以在目前的生產線上完成生產，公司目標是充分利用目前的產能，並在投資新生產線之前，令產量按年增長逾50%。這些廉價車型，最遲也會在2025年初開始生產。

行政總裁馬斯克Elon Musk在財報電話會稱，儘管全球電動車壓力不小，但他仍然認為，從長遠來看，電動車將主導行業。他還表示，新推出的低價車型將使用該公司的自動駕駛技術。