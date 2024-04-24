長建及長實等組財團　斥74億元購北愛配氣網絡業務

長和系收購歐洲公用資產。長建（1038）﹑長實（1113）及電能（0006）組成財團，就收購北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy悉數權益達成協議。今次交易的企業價值為7.57億英鎊（約74億元），又預期交易會在今年4月底完成。長建﹑長實及電能分別擁有財團40%﹑40%及20%權益。



長建及長實主席李澤鉅指出，對長江集團又一次成功收購一項具穩定回報的優積資產感到高興。

Phoenix Energy 是北愛爾蘭三個配氣網絡之一，於1996年率先投入服務，現為當地規模最大配氣商，具市場領導地位。該天然氣網覆蓋北愛爾蘭78%管道，為包括大貝爾法斯特地區在內的48%北愛爾蘭人口提供服務。

去年錄EBITDA近4640萬英鎊

截至去年底由Phoenix Energy間接控股的Lionrai的除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為4,639萬英鎊，綜合稅後虧損為1,357.3萬英鎊。綜合資產淨額為8,436.9萬英鎊。

Phoenix Energy是一項優質受規管資產，在與英國相近的的受規管框架下營運，可帶來穩定的現金流及即時回報，並持續提供經常性溢利。