長建據報夥長實擬購北愛最大天然氣管網公司股權

長建（1038） 夥拍長實（1113）於北愛爾蘭參與投資，近日已向歐盟委員會提交文件，表示有意收購北愛最大天然氣管網公司Phoenix Energy。據歐盟委員會文件顯示，長建與長實將向Phoenix Energy控股股東Lionrai Investments No.1收購股份，將有機會對Phoenix Energy擁有控制權，惟考未有交待收購作價及交易股份比例。



Lionrai目前由英國國民西敏寺集團退休金（NatWest）及澳洲公用事業信託基金各持50%，從而間接控制Phoenix Energy，而去年10月NatWest尋求出售其持股，當時其手上股份價值約12億英鎊（約120億港元）。

至於Phoenix Energy在1996年成立，目前是北愛最大天然氣網公司，其經營網絡涵蓋當地一半人口，為逾35萬個家庭提供天然氣。

外電報道指，多個財團近月爭相競逐NatWest的Phoenix Energy權益，而本周二（9日）最後競爭對手麥格理放棄角逐後，只餘下長建與長實的財團進入最後一輪談判。長建、NatWest等持分者均未有回應報道。