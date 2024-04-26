美股｜道指收市跌375點　納指挫0.64%　Meta瀉逾一成

數據顯示美國經濟增長遜預期，且通脹依然頑強。加上部份大型股季績遜色，令美股周四（25日）大幅下跌，其中道指曾跌約700點，納指挫逾2%。其後跌幅收窄，道指至收市跌375點，納指跌0.64%。其中，Meta急跌逾10%、IBM跌逾8%。



道指收市報38,085.80點，跌375.12點或0.98%；納指報15,611.76點，跌100.99點或0.64%；標普500指數收報5,048.42點，跌23.21點或0.46%。

Facebook 母公司Meta預測支出將會增加，且預測次季收入將低於市場預期，股價至收市大跌10.56%。

IBM挫逾8% Alphabet及微軟公布季績前下滑

IBM宣布以64億美元收購雲端軟件 HashiCorp ，同時公布第一季收入未達市場預期，股價下跌8.25%，為跌幅最大道指成份股。Alphabet及微軟將在收盤公布季度業績，股價至收市分別跌1.97% 及2.45%。

Tesla及Nvidia逆市上升 兩年期債息破5厘

Tesla及Nvidia逆市上揚，分別升4.97%及3.71%。

美國10年期國債孳息率升至數月高位，一度升破4.73%。2年期國債收益率曾突破5%，均為去年11月以來最高。

美首季經濟增長1.6% 首領失業救濟人數少預期

美國首季國內生產總值(GDP)，按季年率初值增長1.6%，低於市場預期的2.4%，為近兩年來最低增幅。核心個人消費支出（PCE）物價指數初值升3.7%，高於市場預期。

另外，美國勞工部公布，最新首次申領失業救濟20.7萬人，按周減少5,000人，低於市場預期為21.5萬人，前值為21.2萬人。續領人數178.1萬人，按周減少1.5萬人，少於市場預期的181.4萬人。