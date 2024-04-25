美股｜ 道指收市跌42點　Tesla股價飆12%　Nvidia挫逾3%

美國債息上升，10年期國債孳息率升至4.64%。美股周三（23日）個別發展，道指收市跌42點，納指微升。Tesla在公布首季業績後，股價至收市升12.34% 。



道指收市報38,460.92點，跌42.77點或0.11%；納指報15,712.75點，升16.11點或0.11%；標普500指數收報5,071.63點，升1.08點或0.02%。

Tesla公布首季收下跌，但表示將在2025年初推出更實惠的車型，緩解市場對公司成長的一些憂慮，刺激股價上揚。

孩之寶漲逾11% 波音跌近3%

玩具製造商孩之寶（Hasbro）股價上漲11.85%，該公司公布首季利潤超過市場預期。

晶片商德州儀器（Texas Instruments）預測第二季營收高於分析師預期，股價漲5.64%。晶片龍頭Nvidia則跌3.33%。

波音公布季度營收下降，為近7個季度以來首次下降，公司股價至收市跌2.86%， 為表現最差道指成份股。

美國3月耐用品訂單增長少於預期

數據方面， 美國3月耐用品訂單按月增長2.6%，市場預期為增長2.5%。美國上周抵押貸款申請指數跌2.7%，前一周為升3.3%。

油價下跌。紐約原油期貨每桶收報82.81美元，跌0.55美元或0.66%。 倫敦布蘭特期油周收報每桶88.02美元，跌0.40美元或0.45%。