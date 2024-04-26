Alipay新接14種海外電子錢包　助海外客移動支付　撐匯率具競爭力

螞蟻國際旗下Alipay最新公佈，現將來自9個國家或地區，合計14種海外電子錢包已接入平台。相關措施令原應用的用戶，可使用自身熟悉的支付軟件，在港使用移動支付。據悉，今次是歷來最多移動支付方式「一次性」接入本港線下商業網絡的跨境合作。



AlipayHK CEO兼螞蟻國際大中華區總經理李詠詩指，去年抵港遊客有21%來自非內地地區，全球遊客重返香港已成為新趨勢，甚至超過疫情前，尤以東南亞地區增長最快，今次合作是希望給海外遊客在港提供「一種更無縫的支付體驗（a more seamless payment experience）」，支持本港旅遊業。



全球遊客重返 東南亞遊客增長最勁

據公司披露，去年抵港遊客3400萬人次，其中21%來自非內地的其他地區，入境遊合計旅行開支1780億元，過夜旅客人均消費就有6939元，旅遊市場潛力巨大。

李詠詩表示，來自全球各地的遊客重返香港已成趨勢，甚至超過了疫情前，尤以東南亞地區，如菲律賓、泰國的遊客數量增長最快。菲律賓、蒙古、馬來西亞、泰國的客戶代表均現身現場，直言香港是其國民外遊最鐘愛的地區之一。

大坑舞火龍（圖：香港旅遊發展局）

在港新接14種海外電子錢包 來自9個國家或地區

去年9月，Alipay+已經支持11個海外電子錢包在內地支付，今次在港推出14個，數量更勝從前。李詠詩指，Alipay打通的海外國家數已逾50個，遠多於引入量，未來擴展空間仍廣，而本港商家也無需再額外投資，憑藉現有的AlipayHK收款碼，即可接受此14種錢包付款。

具體而言，新引入的電子錢包，包括：澳門的MPay、新加坡的Changi Pay及OCBC Digital、菲律賓的GCash及HelloMoney、蒙古的Hipay、韓國的Kakao Pay、Naver Pay及Toss、大眾銀行的MyPB、馬來西亞的Touch＇n Go ewallet、泰國的TrueMoney及意大利的Tinaba。

AlipayHK CEO兼螞蟻國際大中華區總經理李詠詩指，希望給海外遊客在港提供「一種更無縫的支付體驗（a more seamless payment experience）」。（黃浩謙攝）

稱將提供具競爭力匯率 有望新推消費優惠券

Alipay稱其將提供透明且吸引、具競爭力（transparent and competitive）的匯率，較傳統信用卡而言，沒有手續費等雜費收取。李詠詩指，還會在不同的時間段、不同的目的地開展優惠活動，例如提供7天內的更優惠匯率等，稱希望將最好的回報回饋給消費者，也會與本港商戶合作，提供消費優惠券。

本港逾13萬間線下商戶可用Alipay 覆蓋逾9成

目前AlipayHK擁有400萬活躍用戶，可在超過90%的線下商戶支付，即逾13萬間本港線下商戶均支持Alipay，此外約5至7成的士，也已經可以使用該平台。公司稱，2020年推出以來，目前擁有15億用戶（以消費賬戶計），合作的支付應用夥伴有25個，連接商戶數為8800萬，覆蓋全球57個國家和地區。