AlipayHK又派免費電話卡包50GB數據可用3個月｜即睇申請步驟+地點｜AlipayHK又再與中國電信合作，向港人大派免費電話卡福利，按步驟在AlipayHK完成換領後可以在兩個深圳商場領取，即睇換領步驟+地點。



用戶可在AlipayHK app內換領免費電話卡。(資料圖片)

AlipayHK又再向港人派福利喇！近日AlipayHK再與中國電信合作，再派出¥100儲值額的電話卡，更新增一個換領地點，只要完成步驟後帶同回鄉證，即可到深圳2個商場領換免費電話卡，內含¥100儲值額，可用作扣除¥29的月費，等同免3個月月費，每個月享有50GB數據用量，包括20GB通用數據及30GB定向數據，定向數據可以用於常用的大陸APP，例如抖音、愛奇藝等，不過要留意，曾開通過中國電信電話卡的客戶無法再次換領，即睇換領步驟和地點！

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換領地點+時間：

1.領展中心城

領展中心城(領展網站)

換領日期：2024年2月24日至2024年5月31日

換領地點：深圳市福田區福華一路3號領展中心城G層客服台

換領時間：上午11時至下午7時

2.金光華廣場

金光華廣場(Google Map街景)

換領日期：2024年4月1日至2024年5月31日

換領地點：深圳市羅湖區南湖街道辦人民南路2028號金光華廣場L1-027-028華為店

換領時間：上午11時至下午6時