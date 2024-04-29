呂志和獲上海復旦大學委任為董事會資深校董

嘉華集團主席及創辦人呂志和獲復旦大學委任為董事會資深校董，復旦大學黨委書記裘新先生親赴嘉華集團香港總部，向呂志和頒授資深校董委任狀，並在復旦大學一行以及嘉華集團管理層的見證下圓滿舉行。

呂志和為復旦大學創會校董，自1995年起成為該校發展路道上的重要力量。在呂志和慷慨資助下，呂志和樓、志和堂等標誌性建築得以興建，並成為學校的重要組成部分。志和堂作為學校舉辦重要展覽和活動的場所，為師生們提供了展示才華和交流思想的平台；而呂志和樓則為其本人出資出力保護修繕的歷史建築，擔負著外事接待及學術會議的重要任務，每年承接數百場重要活動，為重要領導及嘉賓到訪復旦的必到場所。呂志和亦曾多次攜家人以及嘉華集團員工造訪復旦大學，與歷屆校領導及師生作交流，親身見證復旦大學的成長與進步。

嘉華集團主席及創辦人呂志和於會上表達對國家教育的情懷：「復旦大學秉承『博學而篤志，切問而近思』的校訓，堅持學術自由、開放包容的辦學理念，培養了一代又一代的人才，為國家的繁榮富強奠定了堅實的基礎。我有幸見證復旦大學教育品質和科研水準不斷提升，而我的最大心願是更多孩子能接受良好教育，充分發揮潛力，為社會作貢獻。」