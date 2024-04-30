美股｜ 道指收市升146點　 Tesla急漲15.3%

市場關注美國聯儲局本周議息，以及蘋果等科技股公布季績。美股周一（23日）受Tesla及蘋果公司（Apple）帶動上揚，道指收市升146點。



道指收市報38,386.09點，升146.43點或0.38%；納指報15,983.08點，升55.18點或0.35%；標普500指數收報5,116.17點，升16.21點或0.32%。

Tesla通過中國汽車數據安全4項要求，市場憧憬全自動駕駛技術落地中國，該公司股價飆升15.31%，收市每股報194.05美元。

蘋果升近2.5% Alphabet挫逾3%

本周蘋果和Amazon將公布業績，蘋果至收市股價上漲2.48%，有報道稱，蘋果公司與OpenAI重新討論在iPhone使用生成人工智能（AI）技術。此外，Bernstein將蘋果股票評級上調至「跑贏大市」。Amazon則升0.75%。

其他大型股的交易價格走低。 Alphabet跌3.37%、Meta Platforms挫2.41%、Microsoft跌1%。Intel跌1.63%，為跌幅最大道指成份股。波音（Boeing）計劃發債融資，股價漲3.75%，為升幅最大道指成份股。