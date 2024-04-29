FSD何時會在華上路？特斯拉中國回應：估計快了

中國媒體4月29日稱，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）「旋風式」訪華後，FSD成為熱門關鍵詞，外界在猜測，自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD）何時真正能在中國的特斯拉出品使用。



針對業內關注的FSD 何時會在國內落地，中國基金報記者馮堯4月29日發文稱，當天就此與特斯拉中國方面核實，得到的回應是，「目前具體時間不好說，但預估是快了。」

他指出值得注意的一點是，中國汽車工業協會（CAAM）在一天前通告，特斯拉通過與數據安全相關的關鍵測試。特斯拉中國方面同時也向記者證實，目前國內各地對特斯拉的使用限制陸續取消。

這一突破也被視為，為FSD在國內落地掃清障礙。

2024年4月28日，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（央視新聞聯播畫面截圖）

4月28日，中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心發布《關於汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）》。

通報顯示，特斯拉 上海超級工廠生產的車型全部符合合規要求。各地已陸續解除（如機關單位、機場、高速等）對Tesla等智能汽車的禁行禁停限制。

通報顯示，Tesla作為首批通過國家權威的車輛數據檢測的企業，在車輛檢測過程中，嚴格按照相關法規標準和檢測流程開展，符合國家《汽車數據安全管理若干規定》、GB/T 41871-2022《信息安全技術汽車數據處理安全要求》等法規標準有關規定的4項合規要求：車外人臉信息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人信息顯著告知等。這意味著國內最權威的標準和要求，對Tesla的數據安全表現認可。

據了解，此次試點的四項要求對汽車數據合規提出很高的要求。同時，為符合相關要求，試點企業投入了巨大的研發資源。專家表示，「合規的智能化才是真正的智能化」。

位於上海自由貿易試驗區臨港新片區的Tesla上海超級工廠。（新華社）

此前，Tesla已於2021年特斯拉上海數據中心，實現數據本地化存儲。此外，Tesla引入第三方權威機構對公司信息安全管理制度進行審核，並通過安全管理體系認證（ISO27001）。

過往大家對於智能網聯汽車存在一些誤解，甚至有一些謠言被廣泛傳播，在個別地方也出現過層層加碼和一刀切的現象，對智能網聯汽車的使用有不同程度的限制，經了解，各地對Tesla等智能網聯汽車使用限制已陸續取消。

同日，Tesla在官方微博發文稱，將繼續在中國深耕，在人工智能、電動車、儲能等領域與行業共同發展，加速清潔能源與自動駕駛技術落地，把美好願景變成現實。