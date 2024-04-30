歐舒丹復牌高開近13%　大股東提私有化　每股34元明言不加價

歐舒丹（0973）公布私有化方案，每股作價34元，較停牌前收市價29.5元有15.25%溢價。公司今早復牌，高開12.9%，報33.3元，截至上午9時37分，報32.75元，升11%。



公司指出控股股東L’Occitane Groupe S.A.作為要約人提出收購其目前尚未持有的公司全部股份，並擬把公司私有化，從聯交所除牌。該公司目前的管理團隊將會留任，並以私人控股公司的形式按照公司現狀繼續經營，以及投資於可持續長期增長的計劃。

要約人由Reinold Geiger最終控制，Reinold Geiger為該公司及要約人的董事會主席兼董事。要約人和一致行動之人士共同持有該公司72.64%的已發行及發行在外股份。

要約人提出每股作價34元

要約人提出每股現金要約價為34元，並已表示要約價為最終價，將不會提高價格；同時，要約人將註銷全部已歸屬購股權，而亦會就未歸屬獎勵作出流動性安排建議。

每股現金要約價較停牌前收市價29.5元溢價約15.25%，亦較每股21.14元的不受干擾日前60個交易日平均收市價溢價約60.83%。按17億歐元的私有化交易計算，歐舒丹全部的股權價值為60億歐元。