歐舒丹獲大股東溢價逾15%提私有化　明言不會再提高價格

歐舒丹(0973)公布，控股股東L’Occitane Groupe S.A.作為要約人提出收購其目前尚未持有的公司全部股份，並擬把公司私有化，從聯交所除牌。該公司目前的管理團隊將會留任，並以私人控股公司的形式按照公司現狀繼續經營，以及投資於可持續長期增長的計劃。

要約人由Reinold Geiger最終控制，Reinold Geiger為該公司及要約人的董事會主席兼董事。要約人和一致行動之人士共同持有該公司72.64%的已發行及發行在外股份。

要約人提出每股現金要約價為34元，並已表示要約價為最終價，將不會提高價格；同時，要約人將註銷全部已歸屬購股權，而亦會就未歸屬獎勵作出流動性安排建議。

每股現金要約價較停牌前收市價29.5元溢價約15.25%，亦較每股21.14元的不受干擾日前60個交易日平均收市價溢價約60.83%。按17億歐羅的私有化交易計算，歐舒丹全部的股權價值為60億歐羅。

佔無利害關係股東持有的要約股份總數25.79%的股東已承諾出售其股份，另外12.17%的無利害關係股東已承諾推薦要約或提供支持函件。若要約人於今年8月26日前收購了不少於90%的由無利害關係股東所持有的要約股份，要約人將可對未接納股份進行強制出售程序。

要約人稱，這次要約賦予公司更大靈活性， 讓公司能夠以私人營運公司的形式進行戰略投資高效實施各項戰略，而毋須再承受資本市場的預期、監管成本和披露責任、公司所面對股價波動的壓力，和對短期市場敏感反應以及投資者情緒的左右。隨著一系列國際和本地新品牌的湧現，全球護膚和化妝品行業的競爭激烈擁有足夠的靈活性尤其重要 。

歐舒丹將於明日復牌。