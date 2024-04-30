滙豐祈耀年稱退任後會休息陪伴家人　笑言不會為繼任者訂工作清單

滙豐（0005）宣布行政總裁祈耀年擬退任，董事會已展開繼任程序，同時會考慮內部及外部人選，希望為今年下半年完成相關任命。祈耀年於電話會議內表示，在去年聖誕節至年初，開始花時間去反思，又認為目前是合適時機去為自己及銀行帶來轉變。



祈耀年指出，目前會繼續專注於行政總裁工作，直至交接完成；並透露會先休息一下，花時間陪伴家人。至於下一個工作方面的計劃，可能擔任一些非執行職位、顧問職位，以在商業生活和工作生活之間取得更好的平衡。不過，這些目前仍言之尚早，但會在休息完之後再集中精神去處理。



祈耀年服務滙豐37年，他表示37年前無法想像自己有機會成滙豐的行政總裁。而至今已擔任行政總裁一職近五年。回顧過去的工作有什麼值得強調，他表示去年業績表現佳，盈利及派息均是近年最高，而業務向好趨勢在今年首季持續，這是過去多年來和團隊們努力工作累積的成果。

至於對新一任行政總裁有何工作寄望，他表示不會給予繼任者一個工作清單，相反是讓他們自訂工作清單，去做自己想做的工作。他笑言感謝前任者，沒有嘗試給予他工作清單，但過去5年來他們給予了很多的支持。