祈耀年訪問｜滙豐擬進一步推動資產代幣化　看好科創金融業務

滙豐（0005）繼推出代幣化債券發行，包括香港政府綠債，近日並向香港零售客戶推出代幣化黃金。行政總裁祈耀年表示，代幣化能夠提升資產交易效率，為資產提供更多流動性，降低行政及操作成本，故相較於波動較大並難以預測的加密幣，滙豐更活躍於將實體資產，特別是金融資產代幣化，會繼續在這方面投資。



相較於波動較大並難以預測的加密幣，祈耀年表示，滙豐更活躍於將實體資產，特別是金融資產代幣化，會繼續在這方面投資。（資料圖片）

代幣化有助提升資產交易效率降低成本

滙豐收購美國矽谷銀行（SVB）英國分行後，將其改名為滙豐科創金融（HSBC Innovation Banking），並在美國、香港及以色列設立專責團隊。祈耀年表示，與英國的業務融合已完成，並在去年第四季錄得破紀錄的新開戶數目。Innovation Banking業務趨勢強勁，並預計將在美國增聘更多員工，初步已聘請了45人。

香港業務方面，已作員工招聘，並引入滙豐商業銀行員工組成大型團隊，同時服務投資組合公司及創業投資者。

祈耀年表示，Innovation Banking業務趨勢強勁，並預計將在美國增聘更多員工。（資料圖片）

非傳統行業對銀行服務需求不同

祈耀年表示，Innovation Banking服務的對象包括在生命科技、硬技術及軟科技等專業人士，他們具備良好的風險管理準則，也與投資者保持非常緊密的聯繫。他們和傳統企業銀行服務對象不同，後者擁有有實體資產基礎，前者則屬於知識產權為基礎的公司，故此銀行服務也需要更為專業地服務他們。

他笑言，自己在企業銀行工作數十年，可以進入任何傳統企業去進行交談，但若果進入例如一家生命科技公司，預計很快會被人發現是外來者。

他又分享，滙豐曾在印度做過類似的事情，為服務當地服務科技及生命科學獨角獸企業，成立了相關的團隊，這些企業增長迅速，並有潛力成為大型資本客戶。他們並非野蠻的貸款者，因為其本身有私募基金或者創業投資者，故此較傾向為現金流企業，而向銀行需求的服務包括匯兌及支付等。