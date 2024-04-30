虛幣現貨ETF允實物申贖 HashKey稱資產變主流 助獲移民身份

由博時、華廈及嘉實三家基金公司發行的6隻現貨比特幣及現貨以太幣ETF，今日（30日）起在港交所掛牌。



當中博時HashKey 比特幣ETF及博時 HashKey以太幣ETF，是由HashKey Capital和博時國際聯合發行。

料規模一年能達至100億美元

HashKey Group機構產品負責人鄧穎聰表示，在IOP（首次發行階段）中，三隻比特幣現貨ETF首日認購規模達到3億美元，超過美國比特幣現貨ETF 首日表現。

HashKey Group首席運營官翁曉奇續指，是次掛牌的6隻虛幣現貨ETF首日成交量達到8,750萬元，預計一年內規模達到100億美元，是美國ETF市場的兩成，同時料更多中資及外資基金會進場發行相關ETF。

HashKey Group首席運營官翁曉奇（圖左）指次虛幣現貨ETF允許實物申贖的方式可以令在香港已經持有BTC、ETH的用戶，通過IN-Kind（實物支付）的方式，把原本的「另類資產」變成「主流資產」。（蘇煒然攝）

實物認購是現金認購的兩倍

值得一提的是，與美國的現貨ETF通常只支持現金申贖不同，是次在港掛牌的虛幣現貨ETF還支持實物申贖，允許投資者通過交付實物加密貨幣來申贖ETF份額。

翁曉奇表示，此舉意味著資產不必立即出售，從而帶來了成本和流動性方面的優勢。未來實物申購、贖回流程完成，投資者將可以直接獲取與現貨ETF基金相對應的比特幣、以太幣等資產。從旗下兩隻虛幣現貨ETF情況來看，實物認購是現金認購的兩倍，但相信隨著越來越多的傳統資金流入市場，現金認購將會增多。

實物申贖或助投資者獲得香港移民身份

而對於政府近月推出「新資本投資者入境計劃」，翁曉奇指，是次虛幣現貨ETF允許實物申贖的方式可以令在香港已經持有BTC、ETH的用戶，通過IN-Kind（實物支付）的方式，把原本的「另類資產」變成「主流資產」，從而有助於獲得香港移民身份、PI身份（Professional Investor），便利於在香港的事業和生活，目前已有不少客戶對此有興趣。

至於目前博時HashKey 虛幣現貨ETF的認購費率為0.85%，翁曉奇指，保險費用佔比較大，每個ETF配備了單獨的冷錢包，資產也獲得保險覆蓋，因此過低的管理費可能會導致虧損。