日央行前行長稱日圓貶值屬短暫　對央行進行貨幣政策正常化感信心

日美息差導致日圓於年內持續貶值，日圓兌1美元曾失守160，兌港元曾在5算邊緣徘徊。日本官方除就匯價發表言論之餘，更疑似於周內兩度入市支持匯價。可是整體而言，日圓走勢仍予人疲弱之感。就近期日圓弱勢，日本央行前央行長黑田東彥指出，日圓貶值只屬暫時現象，同時弱日圓有利推高當地跨國企業業績。



黑田東彥於周四（2日）出席日本協會紐約的商業及政策論壇時指出，其個人認為日圓貶值屬暫時性，惟其他人或有不同看法；又指出目前日本股市或因日圓短暫貶值而出現虛高。

他亦指出對日本央行貨幣政策以非常謹慎方式進行正常化充滿信心。

美日關係・日圓・美元：圖為2024年3月19日，日本東京外匯交易公司Gaitame.com 的電子熒幕旁展示着小型美國和日本國旗擺設。電子熒幕顯示着美元與日圓匯率。（Reuters）

RBC策略師料兌美元再次失守160

市場人士則認為，日圓有機會跌至1986年以來最低水平。RBC Capital Markets的亞洲外匯策略主管Alvin Tan預料，日圓兌美元或會下試1986年以來最低水平。目前日圓貶值受到日美之間息差影響，即使市場人士預料日本央行進行干預，亦不足以改變市場情緒。同時日本政官方干預行動須要美國協調配合，才有成效。今年投資者可能會進一步推高美元兌日圓匯價，讓日圓兌美元再次足穿160之餘，亦有可能會下試165水平。

至於日圓最新匯價方面，截至上午8時51分，每百日圓兌港元報5.101；日圓兌美元方面，截至上午8時52分，報153.16。