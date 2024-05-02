日圓屢貶「金磚之父」奧尼爾料已惹美政府關注　圓匯弱勢快見終點

日圓持續貶值，已多番引起日本官員關注之餘，外界更揣測日本政府在本周一名周四凌晨，已入市干預匯市，帶動日圓回升。被稱為「金磚四國」之父的高盛前首席經濟學家奧尼爾更指出，美國官員對日圓走勢密切關注，並可能採取更具體及公開言論，協助日本穩定其貨幣走勢。他又指出日圓貶值速度及幅度，正變得像一場貨幣危機，市場可能已接近遊戲終點。



奧尼爾指出當到某個時候事情就會到達緊要關頭，因為日本央行及官員均明確指出不希望日圓貶值，內地等亞洲區內國家亦不希望日圓貶值，這或意味著美國財政部亦不高興。

不過奧尼爾認為，美國不會像1998年直接入市干預日圓走勢，因為目前環境已不同。現時美國通脹及美息高企，導致美元強勢，因此當局難作出太多行動，同時美元大跌會加劇對經濟行動，因此美國政府不想引發完全相反情況出現。

日本國旗在日本央行總部升起。（路透社）

市場人士料日本政府將再入市

另一方面，市場人士預期日本政府會繼續干預匯市。三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師Daisaku Ueno指出﹕「亳無疑問日本財務省作出平預」，又認為周四凌晨疑似的入市行動，證明當局可在任何時間出手，又相信日本政府會繼續入市。

哥倫比亞大學商學院教授﹑財務省前官員伊藤隆俊亦預期當局會再次進行干預，以表明日圓兌1美元的底線為160。

截至下午3時16分，日圓兌1美元報155.44，升0.62%。日圓兌港元匯價方面，截至下午3時17分，每百日圓兌港元報5.03。