港3月零售銷售按年跌7%遜預期　政府指消費模式轉變或帶來挑戰

政府統計處今日（3日）發表最新的零售業銷貨額數字。今年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為312億元，較去年同月下跌7.0%。市場原預期升0.9%。



今年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期上升1.4%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.3%。

在今年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較去年同月下跌4.7%。今年1月與2月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同期下跌13.4%。與去年同期比較，今年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌10.7%。

珠寶鐘錶銷售按年跌近18%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年3月與去年3月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌17.7%。其次為超級市場貨品（銷貨價值下跌3.4%）；服裝（下跌17.5%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌11.3%）；百貨公司貨品（下跌14.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌15.5%）；燃料（下跌14.5%）；傢具及固定裝置（下跌3.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌10.7%）；中藥（下跌5.8%）；以及眼鏡店（下跌10.1%）。

另一方面，今年3月與去年同月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升8.7%。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上升8.9%）；汽車及汽車零件（上升7.6%）；以及書報、文具及禮品（上升6.8%）。

政府發言人表示，3月零售業總銷貨價值轉為下跌，部份因為旅客消費比較基數高以及復活節假期。。（黃浩謙攝）

政府：消費模式轉變或帶來挑戰

政府發言人表示，3月零售業總銷貨價值轉為下跌，部份因為旅客消費比較基數高以及復活節假期。第一季合計，零售業總銷貨價值按年輕微下跌1.3%。經季節性調整後按季比較，零售業總銷貨價值上升0.3%。

展望未來，發言人指出訪港旅遊業進一步恢復以及住戶收入增加應會繼續支持零售業。政府致力推動盛事經濟和提振氣氛亦應有幫助。然而，旅客和市民消費模式的轉變或會繼續帶來挑戰。政府會繼續留意相關情況。