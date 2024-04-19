廟街夜市延至今年12月　燈籠裝飾擴至零售段　旅發局邀尹光重拍MV

「廟街夜繽紛」於去年12月15日開鑼，旅發局今日（19日）公布，營運期將延長半年至今年12月，其中傳統特色燈籠裝置，將延長至最新的300米。旅發局並將推出新一輪宣傳，邀請「廟街歌王」尹光，重新製作經典歌曲《廟街》，又支持台灣綜藝節目《小姐不熙娣》到廟街取景。



旅發局總幹事程鼎一表示，截至今年4月初，估計逾150萬名旅客及市民到訪廟街，期望商戶把握契機，「以人氣產生更多財氣，帶旺消費。」



邀「廟街歌王」尹光重拍《廟街》MV宣傳

旅發局公布，「廟街夜繽紛」的營運期延長半年至今年12月，並推出第二輪宣傳攻勢，包括將現有的傳統特色燈籠裝置，由「食聚廟街」攤檔段，擴展至現時零售攤檔部份，燈籠裝置範圍長達300米。

旅發局並邀請「廟街歌王」尹光到廟街重新製作經典歌曲《廟街》。尹光在MV帶領海外旅客在大排檔嘆啤酒，及品嚐東風螺、避風塘炒蟹等地道美食，又到夜市攤檔「掃街」。旅發局冀透過尹光的標誌歌聲，可邀請旅客與市民重新探索廟街夜市。

現有的傳統特色燈籠裝置，由「食聚廟街」攤檔段，擴展至現時零售攤檔部份。（旅發局圖片）

支持台灣綜藝節目《小姐不熙娣》到廟街取景

旅發局介紹指，廟街連同其他特色美食攤位合共22檔，並有10個懷舊小食流動檔。其中近期大熱的手打檸檬茶，成為廟街消暑解渴之選，亦有攤檔賣冰糖水果串，味道酸甜開胃，滿足不同口味的需要。

旅發局又指，台灣藝人徐熙娣及派翠克所主持的綜藝節目《小姐不熙娣》，亦首次到香港拍攝外景。節目由旅發局支持，本地歌手Tyson Yoshi亦擔任節目嘉賓，帶領節目組暢遊廟街，體驗地道小吃。

逾150萬名港人及旅客到訪廟街

旅發局總幹事程鼎一表示，乘着政府香港夜繽紛活動，局方於去年12月中展開激活廟街的推廣。他透露截至今年4月初，估計逾150萬名旅客及市民到訪，以人氣激活廟街，成績令人鼓舞，期望藉着推出新一輪宣傳和延長營運期，讓商戶把握契機，「以人氣產生更多財氣，帶旺消費。」

▼12月17日 廟街夜市第三晚仍然人山人海▼



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