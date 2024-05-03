零售協會：生意下滑情況嚴重　逾四成受訪零售商計劃未來半年關舖

本港今年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為312億元，較去年同月下跌7%，遠遜市場預期，零售管理協會主席謝邱安儀表示，由於去年某些零售類別較高基數，及3月底復活節假期開始，本地市場相當疲弱。



對於剛過去的4月，謝邱安儀指，受訪零售商反映整體生意錄得高單位數，甚至低雙位數的跌幅。不多於一成受訪零售商指生意有增長，絕大部分零售商指生意有跌幅，當中旅遊相關類別，錄得兩成至四成跌幅。

至於五一黃金周，謝邱安儀表示，5月1日生意及人流較去年差，大部分零售商反映生意錄得兩成至四成跌幅。儘管政府舉行維港煙花表演，對刺激人流有幫助，但仍有七成受訪零售商表示生意或錄得跌幅。

本港零售業不景氣，接連不斷有店舖結業。（鄭子峰攝）

41%受訪零售商未來半年計劃關舖

此外，本港接連不斷有店舖結業，零售管理協會對零售業生存空間作出問卷調查。謝邱安儀表示，有41%受訪零售商表示未來半年計劃開店，同時有41%零售商指過去或未來半年不打算開店，甚至有計劃減少門店。

謝邱安儀指出，對比去年同期的調查，零售商生存空間明顯受到挑戰，生意下滑非常嚴重，形容「比租金跌得更深」，再加上銀行收緊借貸、新推的環保條例凳不利因素，將會令到本港零售業加重負擔及經營受困。