世界是個草台班子　先祛魅　後勇敢｜知薇

近期，有個流行的表達是「世界是個巨大的草台班子」，什麽意思？首先，草台班子是泛指長期流動演出於農村集鎮的戲曲班社，得名於「草台戲」，在這裏用來比喻臨時拼湊起來的水平不高的團體。其次，這句話是說看似繽紛多彩和充滿能人志士世界，都是水平一般的東拼西湊起來的。

如果，只是從屌絲的角度去理解這句話，無非嘲笑一下「那些看起來好勁的人和公司也無非如此」，就完事了。但是，僅此而已那也就可惜了。

這句話遠比表面的意義更有營養和啟示，首先能幫助對這世界充滿敬畏和恐懼的人祛魅，其次能幫助深感無力甚至懷才不遇的人勇敢踏出第一步和之後的很多步。

第一，這世界本來就是無數的草臺班子組成的。從大了說，今日引領電車革命和火星移民的馬斯克，當年只是一個遊戲初創公司的實習生；前世界首富貝索斯，當年是個辭職借錢在自家車庫創業的中青年。往小了說，知薇身邊幾位創業開美容店或烘培鋪的人，起步不過是自己因貪靚或為食而去學習美容和烘培而已。

因此，無論富豪權貴、專家學者還是創業家，都有自己humble的來時路，更要靠時勢運氣的加持。然而，每個人都依然有環境和認知的局限性，在一個方面的能力和成就，不代表一切，他們也有自己其他方面的短板和缺陷。與他們相處交流，無需自卑或恐懼，他們也有技不如別人的領域，他們也會有害怕和不自信的時候。

第二，既然這世界都是草台班子，若有夢想和追求，與其做台下觀眾，不如勇敢些上台一起參演、甚至組自己的班子表演。

試問，有哪個創業者或公司，一開始不是摸著石頭過河、見步行步、見招拆招的？他們後來之所以成功「登台」，不過是最初有些想法，沒有自我懷疑和反復內耗，而是追逐夢想，勇敢地行出了第一步。

比如，貝索斯就是90年代初看到互聯網用戶每年以2300%增長時，興奮不已，經過研究思索，決定把書籍銷售網絡化，而開始了Amazon和他的傳奇，當年看到那個數據的、興奮的、有想法的肯定不只貝索斯，但能就此決定辭職、借30萬美金開始創業的，就少之又少了。

這世界，是夢想家的遊樂場，冒險家的實驗室，畢竟資源和註意力都有限，不要準備完美了才敢出手——因為那天或許遲到或許永遠不到。上台拿到掌聲的，最後都是那些勇於出頭、不怕獻醜的草台班子。