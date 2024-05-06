外匯基金首季賺543億元　債券投資錄251億元收益　港股蝕23億元

金管局今日（6日）公布外匯基金首季投資收益543億元，其中債券投資251億元收益，其他股票投資賺363億元，港股投資虧損23億元，非港元資產外匯估值跌48億元。惟尚未反映首季長期資產組合估值變動。



雖然首季錄得逾500億元投資收益，但是與去年第一季錄得1,080億元投資收益，以及去年第四季投資收益1,201億元相比，明顯有差距。

李達志稱不能以首季表現推論第二季投資表現

金管局副總裁李達志指出，首季不同主要經濟體債券收益率上升，加上近年債息處於高位，利息收入增加，抵銷債價下跌影響，帶動債券投資錄得收益。他又指出由於大市走勢反覆，不能以首季投資表現推算第二季表現。

外匯基金於今年首季支付政府儲備款項為39億元，支付政府基金及法定組織款項43億元。另一方面金管局亦修訂2023年外匯基金全年投資收益，增至2,260億元。

余偉文指本港金融體系抗震力強

金管局總裁余偉文今早出席立法會財經事務委員會會議時指出，美國利率走勢不明朗，高息環境將會持續一段時間。惟內地經濟回升，本港經濟繼續復甦，前景面對地緣政治局勢等不確定性因素。不過他亦指出本港金融體系抗震力強，資本及流動性緩衡相當充裕，市場運作維持暢順。

他又指出目前市場對美國減息預期調整至今年最多減息兩次，但何時開始減息仍不確定。隨著減息預期調整，導致美元轉強，影響不少亞洲貨幣，印尼、馬來西亞、南韓貨幣均有轉弱。美息走勢不確定性，亦令亞太區債券基金趨勢流入較反覆。亞洲區一般企業減少了發債，尤其美元債，過去2至3個月跌幅頗多，美元債佔亞洲發債份額亦一直下跌。亞太區企業發債息差下跌並平穩，反映市場對亞洲區經濟較看好。

金管局總裁余偉文表示，指出本港金融體系抗震力強，資本及流動性緩衡相當充裕，市場運作維持暢順。（資料圖片）

余偉文亦指出，香港經濟錄溫和增長，首季出口按年增長12%，貨物出口繼續復甦，相信與環球經濟轉趨活躍，同時電子消費品需求有改善。旅遊業方面，入境旅客僅回復至疫情前約60%，出境旅客則恢復至疫情前水平，加上旅客消費模式已轉變，對經濟有一定挑戰。期望內地更多城市開放後，更多旅客來港。

他亦指出過去數月本港有大量大型商務會議，商務客來港數目明顯增加。