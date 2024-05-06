強積金｜上月人均蝕約600元　中港股票基金錄正回報5.89%

積金評級公布4月份強積金錄得0.24%虧損，以港元計虧損28.5億元，強積金成員平均蝕約600元。不過從年初至4月底，強積金累計回報2.23%，投資收益為257億元，人均收益約為5,400元。



計入強積金供款後，估算4月底強積金總資產約為1.18萬億元，較3月底增加11.5億元，今年至今增加435億元，相當於強積金成員平均賬戶結餘249,100元，較3月底增加240元，年內累增加9,200元。

積金評級又指出，4月中港股票基金錄得5.89%回報率，跑贏美股基金約9.95個百分點，亦為自2022年12月以來中港股票基金跑贏美股基金的最佳單月表現。

至於強積金諮詢機構GUM指出，4月強積金成員人均虧損572元，全年合計5,449元。

4月中港股票基金出現明顯反彈。GUM常務董事陳銳隆表示：「 是次港股反彈主要是受惠於內地推出的五項惠港措施，措施優化了滬港通機制，吸引了內地投資者來港投資。相反，全球市場在四月份出現了回調，主要受伊朗和以色列戰事影響。聯儲局減息預期再次下降，目前預計2024年只會減息1次。相信隨著五月份美國踏入業績期，股市波動將會擴大，投資者應謹慎並密切關注市場動態。」