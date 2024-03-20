MPF｜2月強積金總資產增3.5%至1.16萬億元　美股基金錄逾23億流入

GUM今日發布2024年2月強積金市場分析報告。截至2月，強積金市場總資產上升了3.5%，至1.16萬億元。GUM又指出在今年2月，「股票基金」續受市場追捧，共有10.6億元轉入「股票基金」，而「混合資產基金」及「固定收益基金」分別錄得9億元及1.6億元資金轉出。



GUM策略及投資分析師雲天輝指出：「 2024年整體股票市場表現不錯，尤以美國股市持續強勢，2月單月近23億港元資金湧入美國股票基金。年初至今，已有近55億流入美股基金，規模超越2023年流入美國股票基金的一半以上（2023年共97億港元流入美股）。 同樣吸金的還有預設投資策略，環球股票和日本基金，如果趨勢持續，預計有越來越多成員傾向採用環球風險分散的投資策略。成員需注意，強積金作為超長線的退休投資，應以長線投資的角度看待強積金，不應過份預測最佳的入市時機來追逐市場波動。」

股票基金錄得23億元資金淨流入

GUM進一步指出，在今年2月美股基金錄得23.23億元資金淨流入，預設投資策略—核心累積基金錄得7.49億元資金淨流入，日本股票基金錄得6.97億元資金淨流入，環球股票基金錄得4.95億元淨流入，至於預設投資策略—65歲後基金錄得2.38億元資金淨流入。

GUM又表示，混合基金（80%至100%股票）錄得8.43億元資金淨流出，港股基金錄得資金淨流出8.06億元，大中華基金錄得4.98億元資金淨流出。