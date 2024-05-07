美股｜道指收市升176點　納指標指漲逾1%　Nvidia升3.77%

由於美國上周非農就業數據疲軟，市場對今年減息憧憬回升。美股周一（5月6日）上揚，道指收市升176點。 其中Tesla升1.97%，晶片龍頭Nvidia漲3.77%。



道指收市報38,852.27點，升176.59點或0.46%；納指報16,349.25點，升192.92點或1.19%；標普500指數收報5,180.74點，升52.95點或1.03%。

ARM及美光等晶片股上揚

晶片股普遍上揚，軟銀旗下晶片設計公司ARM升5.19%。美光科技（Micron Technology）獲Baird上調股票評級後，股價上漲4.73%。Advanced Micro Devices （AMD）和 Super Micro Computer也股價走高，分別升3.44%及6.09%。

肉類加工商泰森食品（Tyson Foods）股價下跌5.68%，該公司第二季度利潤超出市場預期，但警告消費者通脹壓力將持續上升。

美元兌日圓接近154 油價回升

美元指數周一（6日）在匯市尾市報105.05，跌約0.11%；美元兌日圓升逾0.6%至153.9。

油價上揚，紐約原油期貨每桶收報78.48美元，跌0.37美元或0.47%；倫敦布蘭特期油報83.33美元，升0.37美元或0.45%。

金價上漲， 紐約期金於匯市尾市約升0.9%，每盎司報2,331.20美元。