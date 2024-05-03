蘋果次季iPhone銷售挫10%　回購1100億美元股份　盤後股價升逾7%

蘋果公司（Apple）周四（5月2日）公布第二財季業績，收入跌幅小於市場預期，並宣布史上最大規模、達1100億美元的股票回購計劃。蘋果季度每股收益1.53美元，高於市場預期的1.50美元。於市後延長交易時段，蘋果股價攀升逾7%；全日收市則漲2.2%。



蘋果公布收入跌4%至908億美元，但高於市場預期為的900.1億美元，上年同期為948億美元。

iPhone中國銷售減逾8% 高於市場預期

iPhone銷售額下降10.5%至459.6億美元，市場預期為460億美元。 其中，大中華區銷售額為163.7億美元、降幅8.1%，但收入仍高於市場預期的155.9億美元。

蘋果服務部門（包括Apple Music 和Apple TV）的銷售額升至238.7億美元，高於分析師預期的232.7億美元。

市場原本預期第二財季Mac銷售額將下降，但實際銷售額卻增長至75億美元，高於市場預期的68.6億美元。iPad銷售額則下降至55.6億美元，少於市場預期的59.1億美元。

至於穿戴式裝置領域，即Apple Watch和AirPods耳機的銷售額，則降至79.1億美元，也低於預計的80.8億美元。

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，公司預計本季度將恢復銷售增長，因為該公司投資人工智能（AI）功能將在未來數月推出。