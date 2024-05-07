美團KeeTa攻港1年　機構指按訂單量市佔率44%　兩大對手咁樣回應

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa進軍香港一周年，據市場調查機構資料顯示，按2024年3月訂單數量計，KeeTa已佔香港外賣市場約44%份額，躍居全港首位。



據Measurable AI 2023年11月外賣訂單數量數據顯示，KeeTa當時的訂單數量佔全港總訂單量約30.6%，在開業不足半年，市場份額已經超過Deliveroo的27.9%，而foodpanda的市場份額則由此前的60%降至41.6%。

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa進軍香港一周年。（資料圖片）

截至今年首季，KeeTa僅在食品配送（不包括雜貨和自提服務）方面的GMV市場份額為32%，訂單量份額約為44%。目前，KeeTa尚未提供雜貨配送服務，並在2024年2月下旬才推出外賣自取服務。而全港線上餐飲外賣需求較去年同期顯著增長，訂單量按年增長超過40%，商品交易總額（GMV）按年增長約22%。

截止目前，已有超過201萬用戶下載KeeTa應用程式。平台商家的月均增速超過30%，目前已有近1萬家商家入駐。

foodpanda：港外送行業非只餐飲

foodpanda回應指，其已擁有全港最龐大的餐廳網絡，與超過1.4萬間餐廳合作提供美食外送或外賣自取服務，同時擁有17間網上超市pandamart，以及建立了生活百貨零售網絡foodpanda mall。

其更反駁稱，相比短期的優惠策略，更重視外送行業整體的長遠且可持續的發展，而香港外送行業發展十分多元化，除了美食外送服務外，審視市場整體發展時亦會考慮一籃子因素，以準確反映市場全面情況。

戶戶送﹕嚴守可持續發展策略

另一外賣平台Deliveroo（戶戶送）指出，公司服務香港市場逾8年，分別與超過12,000間商戶與外送專員合作，多年來業務錄得持續增長。除全年無休的市場推廣以外，戶戶送嚴守公司的可持續業務發展策略，並致力擴大服務範疇，推出外賣自取、生活百貨速遞服務、戶戶超市、專門為餐廳夥伴擴展業務的外送專用中央廚房「戶戶小廚」，以及企業版Deliveroo for Work（DfW）等服務，為用戶帶來更多便利和優惠的同時，亦為餐廳夥伴與外送專員帶來更多生意和收入。

據戶戶送2024年第一季「餐廳信⼼指數」的調查結果指出，八成半餐廳認為外送平台將在其業務中扮演同樣重要或更重要的角色。戶戶送將繼續秉承公司可持續發展的方針，藉著緊貼市場需求進一步完善現有服務，提供更多元化的選擇和優惠，為餐廳及生活百貨夥伴、外送專員，及用戶帶更多收入及生活便利。