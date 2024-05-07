阿里巴巴旗下淘天取消「618」預售　重啟淘寶網頁版

阿里巴巴（9988）旗下淘天集團，將於今年的大型網購促銷活動「618」購物節，取消維持了10年的預售環節，5月20日晚上8時直接開賣。阿里股價近日隨大市反彈，近一個月漲11.7%，不過現跌1.6%報78.3元。



具體而言，淘天第一批預售將於5月20日晚上8時開始，第二批則自5月31日晚8時開始，天貓支持商品從付款後至7月5日期間進行全程價格保護。



或犧牲5%至10%短期收入

內媒《晚點LatePost》消息指，取消預售眾望所歸，全程可下單是對用戶更合理的選擇，但對業務部門而言，則是利益博弈。就去年數據而言，淘天在「618」預售期間的成交額佔比約5%至10%，取消預售機制將犧牲短期收入，不過報道也指，從長期看來，用戶購物體驗更佳，或會刺激更多消費。

報道消息指，今次取消預售計劃由淘天CEO吳泳銘最終拍板，不過在取消預售的同時，淘天仍會在直播間進行小範圍的預售。

阿里今年將取消維持了10年的「618」購物節預售環節。（資料圖片）

重啟淘寶網頁版

此外，內媒消息指，淘寶將重啟網頁版，多項服務升級，在約10年前，網頁版才是主要陣地，當前亦有不小量級的用戶會瀏覽網頁版，因此從今年起，淘寶將優化PC端，優化包括通過帳號密碼登錄、未登錄瀏覽商品詳情、購物車首次展示券後價等；此外產品上增加直播功能，保證網頁版的商品與app同步。

此外，內地另外一間電商龍頭京東（9618）也不設預售環節，將於5月31日啟動現貨銷售。