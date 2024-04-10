馬雲卸任5年後首篇長文　讚阿里變革取捨勇氣　已回健康成長軌道

馬雲在阿里巴巴（9988）最新內網發表題為《致改革 致創新》文章，高度肯定蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，「對於要什麼，不要什麼，做出了果斷清晰的取捨」，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。



據悉這是馬雲 2019年卸任中國最大電商平台董事局主席後，5年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。阿里現升2%報71.9元。



讚新管理層取捨有方 阿里重回健康軌道

文中，馬雲高度評價過去一年公司新管理層改革的勇氣和成效，稱是直面問題、直面未來，相信年輕人，對年輕團隊充分授權，「對於要什麼，不要什麼，做出了果斷清晰的取捨」，他還表示這一年最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。

馬雲鼓勵員工稱，是在不斷的變化，甚至IPO與否的決策變化中依然選擇相信、選擇堅持， 正是因為堅持，阿里重新回到健康成長的軌道。

馬雲表示這一年最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。（資料圖片）

力谷創新突破 改革路不會掌聲相伴

此外他直言「改革和創新之路從來不會掌聲相伴」，對於互聯網行業而言，三至五年的時間跨度已經猶如世紀之久，足以翻天覆地，因此創新正當其時，敢於嘗試別人不敢做、不想做、沒做過的事，稱這不僅是突破昨日固化的戰略，更是打造未來的阿里。