金發局與卡塔爾金融市場管理局簽MOU　促進兩地金融領域合作

金發局與卡塔爾金融市場管理局（Qatar Financial Centre Authority或QFCA）於2024年5月6日簽署諒解備忘錄，以促進卡塔爾金融中心和香港在金融領域的合作，加強雙方關係。卡塔爾金融中心（Qatar Financial Centre或QFC）為卡塔爾領先的在岸金融和商業中心，QFCA是卡塔爾金融中心轄下的法律和稅務部門。



根據諒解備忘錄，金發局將與卡塔爾金融中心在多個領域展開合作，包括最佳實踐模式與知識共享、合辦專業培訓工作坊和交流計劃、探討與雙方有關的焦點議題，及促進代表團到訪。此外，雙方將就國際金融服務活動與產品的市場趨勢和監管發展作重要資訊交流；並合辦市場推廣活動，加強不同金融服務領域的聯繫。

該諒解備忘錄由金發局行政總監區景麟及卡塔爾金融中心行政總裁Yousuf Mohamed Al-Jaida簽署，並由香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂、金發局副主席馮華健, SBS, SC, KC, FCIArb, JP、QFC首席金融服務總監Henk Jan Hoogendoorn、QFC首席財務及稅務總監Hamed Al-Saadi和QFC首席營運總監Abdulla Mohamed Al-Hajri見證簽署儀式。