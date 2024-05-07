道富指機構投資者風險偏好降至中性　惟對內地股票需求強勁

道富環球市場公布，4月機構投資者風險偏好指標由從0.09降至0，反映機構投資者對風險偏好回落至「中性」。最新指標顯示，機構投資者對股票及現金的持有比例最新為53.3%及18.7%，按月分別跌0.2個百分點，固定收益持倉配置比例升0.4個百分點至27.9%。



道富全球市場宏觀策略主管Michael Metcalfe指出，4月流入美元資金量接近5年新高，機構投資者對日圓及新興市場貨幣的資金持有量減少。在4月底日圓再次波動前，機構投資者的日圓持倉已接近中性。

Michael Metcalfe又指出機構投資者對股票的偏好分化，對科技股在內的高風險股票需求疲弱，可是對內地等新興市場股票需求強勁抵消有關影響。

該行又指出整體而言投資者於4月份已重返固定收益市場，不過需求主要集中於美國國債，對風險較高的新興市場債券或高收益企業債券興趣不大。若美國利率持續保持高位穩定，投資者或會重新評估在固定收益方面偏低情況，認為4月已有此情況發生。

他亦指出目前機構投資者的現金配置已回落至長期平均水平，反映場外過剩資金情況已耗盡。由於機構投資者對股票持有量接近15年以來高位，反映出好消息吸引更多資金進入股市的門檻已提高，因為投資者須透過「減持」現金以實現有關目標。