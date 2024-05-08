小米逆市躍升6%　據報下季發布兩款新摺疊機　瑞銀中金齊唱好

小米（1810）獲大行唱好而逆市發力，截至下午1時29分，小米升6.6%，報19.12元，成交額為39.08億元。瑞銀報告指，料小米首季經調整淨利升51%，目標價20元。中金就更看高一線，預計首季經調整純利將按年增71%，大幅上調目標價至23元。



有內媒引述數碼博主消息指，小米MIX Fold 4、以及其旗下首款小摺疊機型小米MIX Flip暫定今年第三季發佈，均搭載高通驍龍8 Gen3移動平台，以輕薄作為主打特性。



去年，小米MIX Fold 3摺疊手機發佈，售價8,999元人幣起，而今次新機型，或全線提升性能。兩款機均搭載5,000萬像素後置主攝鏡頭，配備6,400萬像素的人像長焦鏡頭，支持兩倍光學變焦。MIX Fold 4還配備一顆1,200萬像素的超廣角鏡頭和一顆1,000萬像素的5倍光學變焦長焦鏡頭。

2024年4月25日，北京車展，小米首席執行官雷軍在新聞發布會上發表講話。（資料圖片）

大行看好首季業績 中金升目標價至23元

瑞銀報告指，預計小米首季經調整淨利升51%至49億元人幣。該行預計，小米第二季度智能手機出貨量按年增長18%至3,890萬部。近兩年汽車出貨量則預計有10萬及23萬輛。該行維持「買入」評級，目標價20元。

中金就預計，小米首季經調整純利將按年增71%至55億元人民幣，目標價更大幅上調至23元。