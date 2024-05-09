美股｜道指6連漲收市升172點　Tesla跌1.7%　Intel因華為禁令挫2%

受10年期債息上揚影響，美股周三（5月8日）主要指數個別發展，道指收市升172點，連續第6個交易日上升。標指在此前連升4個交易日後，於收市基本持平。納指則連續第2日下跌。



道指收市報39,056.39點，升172.13點或0.44%；納指報16,302.76點，跌29.80點或0.18%；標普500指數收報5,187.67點，跌0.03點或0.00%。

消息指美國檢察官正調查Tesla，以確定該公司及其行政總裁馬斯克（Elon Musk）對該公司駕駛員輔助技術的聲明是否存在欺詐，Tesla股價早段曾跌4.3%，後收窄至跌1.74%。

Uber挫逾5% 競爭對手Lyft漲7%

Uber首季業績虧損，而市場原預計將實現盈利。該公司股價曾跌逾9%，於收市收窄至下挫5.68%。其競爭對手Lyft則預計本季核心利潤高於預期，股價攀升7.11%。

晶片製造商Intel表示，由於美國對向華為出口晶片實施新禁令，料影響公司第二季營業收入，消息令其股價跌2.18%。另一晶片商高通（Qualcomm）雖亦受影響，但股價於收市微升0.22%。

旅遊網站Tripadvisor排除出售可能，但公布季度業績虧損，公司股價暴跌28.73%。