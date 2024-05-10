美股｜道指收市漲331點　Tesla及Nvidia同跌逾1.5%

首領失業救濟人數超預期，就業市場降溫正重燃減息希望。美股周四（5月9日）上揚，道指收市升331點，為連續第7個交易日上升。



道指收市報39,387.76點，升331.37點或0.85%；納指報16,346.26點，升43.51點或0.27%；標普500指數收報5,214.08點，升26.41點或0.51%。

Arm展望營收遜預期 股價跌逾2%

晶片設計公司Arm預測，全年營收將少於市場預期，股價跌2.34%。 其競爭對手、晶片生產龍頭Nvidia亦跌1.84%。另外，Tesla也跌1.57%。

美國債息下滑，蘋果（Apple）等大型成長股上揚，蘋果收市升1%、Amazon漲0.8%、Meta也升0.60%。

電玩平台Roblox下調年度預訂量預測，股價暴跌22.06%。

Airbnb預計，第二季收入低於市場預期，市場擔憂該公司增長放緩，股價下跌6.87%。

首領失業救濟人數超預期

數據方面，美國勞工部表示，截至5月4日當周，首次申領失業救濟增加2.2萬人，升至23.1萬人，多過市場預期的21.2萬人，為去年8月以來最高。續領人數則增加1.7萬至178.5萬人，符合市場預期。