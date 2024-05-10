滙豐遭平保減持　沈大師「沈判」獅王　料股價回落至65元兼話睇淡

有獅王之稱的滙豐（0005）既是投資者的甜心，亦是恒指成份股中的重磅股。滙豐於年內股價表現理想，累計升幅達12.78%，成為大市上升動力之一。可是平保（2318）首度申報減持的消息傳出後，會否對滙豐股價，甚至後市走勢帶來影響？分析員認為有暮消息未必導致滙豐太大沽壓，預料短期內將於65元至68元上落。同時大市在新經濟股帶動下，仍有力挑戰19500點至19800點。



據港交所（0388）權益披露資料顯示，平保旗下平安資產管理於周二（7日）以每股平均價69.3074元，減持564.88萬股滙豐，套現3.92億元。持股量降至15.02億股╴持股比例由8.08%降至7.98%。不過翻查滙豐2023年報，顯示平安資產管理於2020年9月時披露持有該行16.55億股，即累計減持1.53億股。

消息人士指為鎖定投資收益

接近平安資產管理人士指出﹕「投資滙豐接近10年，目前的股價屬合理價位鎖定部分收益。 回顧過去幾年，作為負責任的投資者，平安積極推動滙豐戰略轉型，包括：聚焦亞洲業務、改進同業對標體系、落實高管薪酬改革、提高長期回報目標、恢復季度派息等。得到豐厚的財務回報，滙豐經營持續改善，股價處於高位」。

隨著平安資產管理減持滙豐消息曝光，會否對滙豐股價帶來壓力？寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩指出， 由於滙豐股價受到業務推動，以及進行回購，認為消息不會對機構投資者產生太大負面影響。同時回購已可以對股東減持行動產生抵銷作用，若有投資者希望再次買貨，相信金融股會為考慮之列，一方面派息穩定，另一方面現時市場人士預期聯儲局最快9月才減息，之前銀行仍可以從息差中受惠。他亦指出平保選擇在近期沽貨屬好時機，因為有投資者願意接貨，預料滙豐股價在短期內將於65元至68元之間徘徊，再伺機上試70元。

黃敏碩料大市升勢未完

那麼滙豐股價暫時乏力，會否影響大市往後走勢？黃敏碩指出目前大市升勢未完，高股息仍受到投資者支持，加上新經濟股將於下周公布季績，若業績表現符合預期，可以抵銷滙豐遭股東減持的消息之餘，更可為大市帶來支持，預料後市可以上試19500點至19800點，下方則為17800點至18000點。

沈振盈看淡獅王前景

資深股評人沈振盈指出，滙豐遭減持與股價會否轉弱屬兩件事，不過其本人較不看好滙豐前景。因為該行主要業務位於香港及內地，而香港經濟卻欠缺動力，預料往後滙豐在涉及樓按及私人貸款的壞帳會增加，認為股價在70元已見頂。惟他亦相信滙豐股價不會因為平保減持，而跌至60元邊緣，認為65元可以企穩。