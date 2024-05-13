英國私校學費創廿年新高　最貴一間一年交64萬元　家長仍爭崩頭！

英國屬港人熱門留學地之一，私立學校的學費出爐！據外媒報道，本學期英國有90間私立高中紛紛上調學費（連同寄宿費）至4萬英鎊（約39萬港元），屬20年來最大加幅。其中最昂貴的私立中學，屬位於英格蘭東南部東修適士（East Sussex）的白禮頓公學（Brighton College），其學費由上學期增近4成，至近6.5萬英鎊（約64萬港元。）



然而，白禮頓公學雖然學費加幅驚人，但由於該校學生在去年的A-Level考試中，共獲得360個A級成績，約四分一學生獲牛津或劍橋大學取錄，所以完全不愁收生。

抗物價能源通脹及師資成本

在本學期英國私立學校的非寄宿及寄宿學費，其增幅分別達7.1%和7.3%；遠高於過去五年的3.1%。當中老牌公學哈羅公學（Harrow School）、德威公學（Dulwich College）、伊頓公學的學費均上漲7至8%，為20年來最快上升速度。當中原因是應付消費物價和能源通脹以及增加教師的成本和退休金上的開支。

此外，有校方表示若有工黨在本年大選中獲勝，將很大有可能會徵收學費增值稅，從而進一步推高私立學校的學費，令私立學校成為富裕精英階層的專利。