美股｜道指收市升126點　納指創歷史新高

美國PPI按月升幅超市場預期，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）指數據好壞參半，但重申下一步不太可能加息。美股周一（5月13日）上揚，道指收市升126點，納指創下收盤歷史新高。



道指收市報39,558.11點，升126.60點或0.32%；納指報16,511.18點，升122.94點或0.75%；標普500指數收報5,246.68點，升25.26點或0.48%。

科技和銀行股上漲 Intel及Nvidia升逾1%

科技和銀行股上漲，Intel股價升1.77%，為升幅最大道指成份股。Nvidia漲1.06%，蘋果也升0.62%；高盛（Goldman Sachs）、美國運通（American Express ）和摩根大通（JPMorgan Chase）升幅都超過1%。

迷因股炒風持續 GameStop再漲逾6成

「迷因股」炒風持續，GameStop及AMC繼前一日飆逾70%後，GameStop周二又曾爆升113%，盤中多次觸發交易熔斷，至收市升60.10%；AMC曾飆129%，其後升勢放緩，至收市漲31.98%。

拜登對中國動車增關稅 Tesla股價漲3.29%

美國總統拜登（Joe Biden）宣布對一系列中國進口產品大幅提高關稅，包括電動車、電腦晶片和醫療產品。Tesla股價漲3.29%。