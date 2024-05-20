內房｜彭博指行業低迷致50萬人失業　為求職發展商前職員減薪9成

內地房地產行業低迷，不少從事相關行業人士失去工作。據外媒報道，截至2023年底的3年內，因房地產行業低迷而失去工作者人數達到50萬人，當中尚未包括建築及營銷人員。



《彭博》引述新加坡國立大學研究員Alex Capri指出內地樓市低迷引發廣泛反思，其中地產界人士面臨職業生涯中挫折，被迫進行大規模技能調整。

報道又引述業界人情況。曾在開發商任職的Charlie Zeng指出在收入豐裕時年薪可達25萬美元以上，可是於市況低迷時卻要花1年時間尋找工作，又指出在最最絕望時為求職須自願減薪9成。縱使已尋獲工作，卻對行業前景感到悲觀。

過去房地產行業為內地經濟引擎，佔GDP規模達25%。不過報道引述研究數據，預料至2026年時房地產行業佔內地GDP規模約16%。分析員更認為這種預期或導致內地有500萬人面臨失業或收入下降。

分析員料減息對樓市幫助有限

此外外媒報道，美國智庫保爾森研究所經濟學家宋厚澤指出，內地透過降低抵押貸款利率以刺激銷售，可能對房屋需求較大的城市有效，對已大幅降低利率的城市效用不大，又預料新措施或會樓市銷售帶來數個月刺激，卻懷疑是否足以扭轉局勢。