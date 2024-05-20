理想首季售車收入按季挫近40%　車輛毛利率跌至19.3%　盤前挫4%

內地電動車理想汽車（2015）公佈首季業績，期內車輛銷售收入為243億元（人民幣‧下同），按年增加 32.3%，但是較上季的404億元，就大跌39.9%。車輛毛利率由上季的22.7%降至19.3%，總體毛利率就維持在20.6%。



今年首季，汽車總交付量為80,400 輛，按年增長52.9%，較上季的131,805輛，就挫39%。期內總收入錄得256億元，按年增36.4%，按季跌38.6%。公司美股盤前，現跌4.4%



預計第二季交付量最多增至11萬輛

依據公司業績指引，公司預計今年第二季度，車輛交付量將介乎105,000至110,000輛，按年增長 21.3%至 27.1%。收入總額就介乎299億至314億元，按年增長4.2%至9.4%。

公司預計今年第二季度，車輛交付量將介乎105,000至110,000 輛，按年增長 21.3%至 27.1%。（資料圖片）

交付量減少 現金流轉負

此外，公司第一季度的經營活動所用現金淨額為33億元，上季經營活動所得現金淨額為173億元。公司指，經營活動所用現金淨額較 2023年第四季度的變動，主要由於車輛交付量減少，導致從客戶收到的現金減少。自由現金流為負51億元，而上季度為146億元。

理想汽車首席財務官李鐵稱，儘管經歷了新車型上市、產品迭代和價格體系調整，財務業績保持穩健。會繼續嚴格評估和優化運營，保持以用戶和產品為核心，在激烈的市場競爭環境中向長期願景邁進。