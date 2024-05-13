理想L9誤將廣告牌當真車　高速公路急剎後車追尾　司機被判負全責

有車主反映，4月初駕駛理想L9在高速公路上開啟輔助駕駛功能行駛，期間系統誤將前方廣告牌當成真車，突然剎車導致後車追尾。經交警認定，車主負事故的全部責任。

車主認為，由於是車輛的原因導致發生事故，還未上牌的新車變成事故車，要求廠家賠償2萬元（人民幣，下同）。

5月10日，理想汽車承認的確是系統識別錯誤，後續會改進軟件系統。理想汽車4S店提出補償4000元，目前尚未與車主達成一致。



網傳影片顯示，一輛理想汽車L9開啟輔助駕駛功能行駛在高速公路上，期間檢測到前方高處廣告牌上的五菱小貨車圖片，突然剎車導致後車追尾。

車主在社交平台上稱，理想L9緊急剎車後，後車躲避不及直接追尾。雙氣囊彈出，他手部、臉部受輕傷，車尾受損。經交警認定，他要負事故的全部責任。

理想汽車客服人員表示，涉事的是一輛理想L9Pro車型，該車型通過攝像頭和毫米波雷達識別車輛前方障礙物，為輔助駕駛系統提供參數，受限於當前傳感器識別能力的局限性，個別場景下會有識別不準確的情況。

《紅星新聞》報道，理想汽車相關負責人回覆稱，事故原因是將圖片誤識別為實車，「的確是系統誤識別，後續會改進軟件系統」。對於賠償，理想汽車4S店提出補償4000元現金的方案，目前尚未與車主達成一致。

據介紹，理想L9是理想旗下旗艦SUV車型，起售價高達40多萬元。本次發生事故的理想L9 Pro版車型搭載了10個攝像頭、12個超聲波雷達和1個毫米波雷達；在智能駕駛方面具備自動緊急制動、緊急避讓等功能。

本次事故中，理想L9在開啟輔助駕駛系統後沒有明顯障礙物，AEB（緊急制動功能）卻突然啟動，此情況被稱為「幽靈剎車」。AEB的原理是通過攝像頭、雷達等傳感器實時檢測前方障礙物距離，將測出的距離與警報距離、安全距離比較，若距離小於安全距離時，AEB系統啟動，使汽車自動制動。

理想L9。（微博＠理想汽車）

汽車行業分析師劉昊表示，幽靈剎車與車輛的感知系統有關。傳感器中，毫米波雷達不擅長識別靜態物體，攝像頭受外部環境的影響較大。如今普遍採用「視覺+雷達」融合方案，存在識別不準的情況。

某車企工程師認為，系統誤識別廣告牌，可能是前向毫米波雷達對金屬材質過於敏感，導致觸發主動剎車，但引入BEV大模型、占用網絡等技術後，此情況已有改善。另外，也有可能是感知硬件太多，影響靜態雜波過濾。感知系統收集過多的干擾項，容易觸發保守的指令。

劉昊表示，目前智能駕駛技術普遍處在L2階段，各品牌的系統和算法未成熟到能夠代替駕駛員完全操控車輛。

據《汽車駕駛自動化分級》國家推薦標準，L2級駕駛自動化等級為組合駕駛輔助，目標和事件探測與響應主體為駕駛員及系統，責任主體仍為人類駕駛員。